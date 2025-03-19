Kickboks ve Muatayhi Federasyonu tarafından 16 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 2025 1. Ayak ve 3. Dr. Fazıl Küçük Liderlik Kickboks Şampiyonası gerçekleştirildi.

2025 yılı ilk lig organizasyonu 4 dernek 1 ferdi kulübün 116 sporcu arasındaki kıyasıya karşılaşmalarına sahne oldu. Halkın ve sporcuların ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon olurken, çekişmeli ve çok heyecanlı geçen maçlar ardından dernek sıralamaları şöyle gerçekleşti:

Müzikli ve Kreatif Forum Dernekler Puan Durumu:

1- Şimşek Savunma sanatları Derneği. ( 28 P)

2- Erdem Akademi Spor Derneği. ( 26 P)

3- The Wolf Akademi Spor Derneği ( 14 P)

1.Ayak Kickboks Karşılaşmaları Puan Durumu:

1- The Wolf Akademi Spor Derneği. ( 151 P)

2- Erdem Akademi Spor Derneği ( 93 P)

3- Şimşek Savunma Sanatları Derneği ( 86 P)

4- Black Lions Spor Derneği ( 54 P)