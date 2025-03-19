Kickboks ve Muatayhi Federasyonu tarafından 16 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 2025 1. Ayak ve 3. Dr. Fazıl Küçük Liderlik Kickboks Şampiyonası gerçekleştirildi.

2025 yılı ilk lig organizasyonu 4 dernek 1 ferdi kulübün 116 sporcu arasındaki kıyasıya karşılaşmalarına sahne oldu. Halkın ve sporcuların ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon olurken, çekişmeli ve çok heyecanlı geçen maçlar ardından dernek sıralamaları şöyle gerçekleşti:

Müzikli ve Kreatif Forum Dernekler Puan Durumu:

1-       Şimşek Savunma sanatları Derneği.  (    28   P)

2-       Erdem Akademi Spor Derneği.         (    26   P)

3-       The Wolf Akademi Spor Derneği     (    14   P)

1.Ayak Kickboks Karşılaşmaları Puan Durumu:

1-       The Wolf Akademi Spor Derneği.     (  151  P)

2-       Erdem Akademi Spor Derneği           (    93  P)

Bilardo Senyörler kategorisinde şampiyon Onuç Altur Bilardo Senyörler kategorisinde şampiyon Onuç Altur

3-       Şimşek Savunma Sanatları Derneği   (    86  P) 

4-       Black Lions Spor Derneği                  (    54  P)