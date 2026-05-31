LTB’den verilen bilgiye göre, her yıl Europa Nostra tarafından düzenlenen Avrupa Kültürel Miras Zirvesi bu yıl Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

26-29 Mayıs tarihleri arasındaki zirvenin açılış resepsiyonuna Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos ev sahipliği yaparken, kapanış resepsiyonu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın ev sahipliğinde Bedesten’de düzenlendi.

Europa Nostra Nicosia Hub’ın Kıbrıslı Türk üyeleri tarafından, Hub’ın Yönetim Kurulu üyelerinden Dr. Özlem Ünsal’ın öncülüğünde organize edilen üçüncü gün etkinlikleri arasında rehberler eşliğindeki kültürel miras yürüyüşü, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası himayesindeki “Ortak Miras, Ortak Gelecek” temalı panel ve HASDER tarafından düzenlenen halk dansları gösterisi de yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2009 yılında Europa Nostra tarafından kültürel mirasın korunması kategorisinde ödüle layık görülen Bedesten’in sembolik önemine dikkat çekti.

Harmancı, altıncı yüzyıldan itibaren Bizans, Luzinyan, Venedik ve Osmanlı dönemlerinde fiziksel ve işlevsel olarak farklılıklara uğrayarak, dönüşen bu tarihi eserin, bugün böyle bir uluslararası buluşma için kullanılabilmesinin temelinde, 1970’li yıllardan itibaren dönemin belediye başkanları Mustafa Akıncı ve Lellos Dimitriades’in kurdukları diyalog ve iş birliğinin yattığını ifade etti.

Prountzos ile bu siyasi mirası yaşatmaya ve ileri götürmeye kararlı olduklarını belirten Harmancı, Nicosia Master Plan ekibinin yeniden kurulduğunu, iki toplumlu ekibin sadece ortak kültürel miras için değil, yeniden birleşmiş Lefkoşa ve Kıbrıs vizyonunu yaşatacak yeni ortak hikayelerin, ortak kamusal alanların ve ortak değerlerin oluşturulmasına yönelik çalışacağını kaydetti.

Yeniden birleşmiş bir Lefkoşa ve Kıbrıs vizyonunu canlı tutmanın ve bu vizyonu tabana yaymanın siyasi irade, kararlılık ve cesaret gerektirdiğini vurgulayan Harmancı, “Ya barış ve refah içinde sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışırız, ya da tarihi kalıntıların ağırlığı ve çözümsüzlükten menfaat elde edenlerin gücü altında yok oluruz.” dedi.