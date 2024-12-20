Rum basını, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Kıbrıs” gazetesine yaptığı açıklamaların yanı sıra geçiş noktalarıyla ilgili açıklamalarını da içeren haberler yayımladı.

Bugünkü haberlerde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs sorunu ile geçiş noktalarına ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “BM’den Tutum Değişikliği Bekliyor” başlığıyla aktarırken Politis gazetesi “Tatar, Güvenlik Konseyi’nin Kararlarının ve Bildirilerinin Bir Kenara Koyulmasını İstiyor-Kıbrıs Sorununda Yeni Ortak Zeminden Bahsetti”; Alithia gazetesi “Tatar, Genişletilmiş Toplantıda İngiltere İçin Israrlı” başlıklarını kullandı.

Haravgi gazetesi ise “Yeni Geçiş Noktası İçin Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Görüşme” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yaptığı görüşmeye yer verdi.