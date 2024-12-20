Platformdan yapılan açıklamaya göre İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı, açılış konuşmasında, insan haklarının evrensel değerlerini hatırlatarak, dünyada süregelen çatışmalar, insan ticareti ve ifade özgürlüğüne yönelik tehditlere dikkat çekti.

Beyatlı, ülkede insan hakları ihlali örnekleri olduğunu savunduğu Cypfruvex ve Ali Kişmir davalarını anlattı ve adanın bölünmüşlüğünden kaynaklanan zorlukların insan hakları perspektifinden ele alınması gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ise AB’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını ifade etti.

Süreyya Çelmen Değer’in moderatörlüğünde yapılan ve Dr. Mertkan Hamit, Dr. İpek Borman ve Mine Yücel’in sunum yaptığı “Değişen Dünyada Demokrasi” konulu ilk panelde, değişen dünya dinamikleri içinde demokratik değerlerin korunması üzerine tartışmalar yapıldı.

“Değişen Dünyada Uluslararası Hukuk” başlıklı ikinci panelde, Yağmur İzcan’ın moderatörlüğünde eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Türkiye Cumhuriyet Başsavcısı Rıfat Sagut ve Dr. Nadia Kornioti konuşma yaptı. Sagut, insan ticaretine karşı mücadelede uluslararası hukukun rolünü vurguladı.

Prof. Dr. Ali Dayıoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan “Değişen Dünyada Kıbrıs” konulu son panelde, Dr. Sophia Papamichalopoulos, Prof. Dr. Sertaç Sonan ve Prof. Dr. Rebecca Bryant, adanın bölünmüşlüğü, barış inisiyatifleri ve gelecekteki olası senaryolar üzerine değerlendirmeler yaptı.

Panel oturumlarının ardından, Dilek Öncül’ün moderatörlüğünü üstlendiği oturumda İnsan Hakları Platformu’nun hazırladığı Hak İzleme Raporları tanıtıldı. Bu bölümde, Deniz Altıok, İnsan Ticareti, Erman Dolmacı, LGBTİ+ Hakları, Didem Eroğlu, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü, Yağmur İzcan, İfade Özgürlüğü ve Aslı Murat Mülteci Hakları izleme konulu raporları özetlediler.

Konferansta, her oturumun ardından katılımcıların soruları cevaplandı.