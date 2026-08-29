Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Rum tarafının son dönemde Kıbrıslı Türklere yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlarda yoğunlaştırdığı engelleme girişimleri ve bu konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e ve Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporta’ya üç ayrı mektup göndermesi ilgili açıklaması Rum basınında geniş yer buldu.

Gazeteler Erhürman’ın ilgili açıklamasını okurlarına çeşitli başlıklar altında ve yorumlu olarak aktardı.

Politis “Kıbrıslı Türklerin Görünmez Olmasına İzin Vermeyeceğiz… Kıbrıslı Türk Lider Paylaşımında, Kıbrıslı Türkleri Müzakerelerden ve Uluslararası Temaslardan Uzaklaştırmak İsteyenlere Karşı Sesini Yükseltti… Bütün İstikametlere, İzolasyonun Seçenek Olmadığı Mesajını Gönderdi, ‘Siyasi Eşitliği’ ve Kıbrıslı Türklerin Uluslararası Varlığı Konusunu Yeniden Merkeze Koydu… Tufan Erhürman ‘Görüşmelerin Devam Etmesine Rağmen Kıbrıs Rum Liderliği Kıbrıslı Türkleri Görünmez Kılma Çabalarına Devam Ediyor Görünüyor’ dedi.”

Haravgi “Erhürman: Kıbrıslı Türklerin ‘Görünmez’ Kılınmasını Kabul Etmeyiz”; Fileleftheros ise “Erhürman’ın Mağlubiyetini ve Sorumluluğunu Görüyorlar… İşgal Lideri Marcelona’dan Yediği İptalden Sonra Öfkeli” başlıklarını kullandı.