Rum tarım örgütlerinin, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Hristos Senekis’ten, su kaynaklarının yönetimine ilişkin planlamanın yeniden değerlendirilerek patates üreticilerine su tahsis edilmesini talep ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, tarım örgütlerinden EKA ve PEK’in temsilcilerinin salı günü Senekis ile gerçekleştirdikleri görüşmede, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının yanı sıra iklim değişikliği, kuraklık ve su yönetimi konularını ele aldığını yazdı.

Habere göre PEK Başkanı Hristos Papapetru, en acil konunun güney boru hattından patates üreticilerine su verilmesi olduğunu belirterek, mevcut durumda su tahsis edilmemesi nedeniyle yalnızca sondaj kuyularına sahip üreticilerin ekim yapabildiğini söyledi.

Papapetru ayrıca, sondaj kullanımının üretim maliyetini üç katına çıkardığını ve yeraltı su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Gazete, tarım örgütlerinin patateslerin en geç 15 Eylül’e kadar ekilmesi gerektiğine dikkat çektiklerini ve talepleri konusunda acil yanıt beklediklerini kaydederken, Senekis’in de su rezervlerinin yeniden değerlendirilerek, patates üreticilerine su tahsis edilmesi olanaklarının araştırılması talimatı verdiğini yazdı.