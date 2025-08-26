23 Ağustos 2025 tarihli Halkın Sesi’nde gazeteci dostum Ali Baturay’ın bir haberi vardı. Haber, Gazino İşletmeleri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek’le “Markaj” programında yaptığı programına dairdi. Oldum olası gazino iletmeciliğinin bir ülkenin maddi ve manevi anlamda zenginliği ve sosyal yaşamın bir parçası olduğunu savunmuşumdur. Eski bir turizmci olarak gazino işletmeciliğince vermekte oldukları mücadelenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve idrak ediyorum. O bakımdan Gazinoİşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek’in televizyonda yapmış olduğu açıklamaların, CTP açısından tam bir siyaset koktuğunu anlıyor ve yorumumu bunun üzerine yapıyorum bugünkü yazımda.

Ayhan Sarıçiçek’in şu sözeri şöyledir:

“Şans Oyunları Değişiklik Yasasıiki buçuk ay önce geçmesine rağmen halen meclisteki tartışmalarda yaratılan bilgi kirliliğini temizlemekle uğraşıyoruz.”

Bunca işin arasında bir de bilgi kirliliği ile uğraşmak, özellikle küçücük toplumumuzda hayli zordur. Hani derler ya, “Çamur at izi kalsın” diye, bu da ona benzer. Gazinocuları rahatsız eden şu bilgi kirliliği meselesini birazcık açalım.

Haberin biraz aşağısında Ayhan Sarıçiçek bilgi kirliliğinin kaynağını veriyor. Şöyle ki...

Ali Baturay’ın sorusu üzerine şöyle bir ifade kullanıyor:

“Meclis’te topğlumu yanıltacı şekilde konuşan CTP milletvekillerine kırgınız. Kırgınlığımızın temelinde, bilgi kirliliği bulunmaktadır. Mecliste konuşma yapan milltvekilleri, doğrusunu bildikleri halde yanlış bir algı yaratmak için konuşmaktadırlar. Popülist siyaset yaparlarken bahsettikleri konular, nerdeyse tamamı bilgi kirliliğinden ibarettir. Yani doğruları bildikleri halde orada yanlış bir algıya sebep vermek için yaptıkları bir konuşmaydı.”

Siyahla beyaz renkleri vardır. Bunların ortası gbidir. Yani beyazi kirletmek için beyazın için bir miktar beyaz katmanız gerekir. Bu da ona benzer. Yani beyazın kirlisi...

Ayhan Sarıçiçek’in şu sözleri çok önemlidir.

“Bilgi kirlliği ile toplumda yanlış algı yaratmak.”

Gazinocularıın rahatsız oldukları diğer algı ise şudur:

“Sermayenin siyaseti idare ettiği algısıı.”

Gazinolar ülkemize geldi geleli devlet bütçesine yaptıkları devasa mali katkıları inkar edemeyiz. Devlet bütçesinde çok önemli yeri olan bu katkıların “sermayenin siyaseti idare ettiği” mealinde yorumlamak çok yanlıştır.

Şans Oyunlar Yasasında kriterler bellidr. Bu kriterler, yasa gereği gazinosu olan beş yıldızlı otellerin yerine getirmesi gereken müeyyidelerdir. Hiç de kolay değildir yeni bir beş yıldızlı otelin yapımı ve büyük paralarla gazino işletmeciliğine grmesi. Turizm Bakanlığı’nı Turizm Planlama Dairesi, bu uygulamanın bizzat içindedir ve tek yetkilidir. Tabii ki onun üzerinde bakan vardır.

Yukarıdaki ifadelerimde değinmiştim. Gazinolar sosyal bir zenginliktir halkımız için. Şu an bir karar alınsa ve “Tüm gazinolar kapatılsın” dense, halkımızın veya ilgili kişilerin üzerlerinde ne denli psikolojik travma yaratacağını hele bir düşünün.

Bazı insanlar veya siyasiler gazinocuları öcü olarak görürler. Veya büyük kazanç elde ederek yuva yıkan sektör olarak.

Gazinolara giden kişi veya kişilerin yüzde doksanı, zaman geçirmek ve kafasını boşaltmak için giden kişilerdir. Bu yüzde doksanın zengin olma veya büyük paralar kazanma hırsları yoktur. Bilgi kirliliği yaratan bu milletvekileri halkın gazinolarla olan ilgi ve düşüncesini de iyice düşünmesi gerekir.

Monte Carlo veya Las Vegas’taki hayat o kadar renkli ve rant getiricidir ki, bunu bilmeyen öğrensin. Yani gazinocuların ülkenin yaşantısına kattıkları maddi ve manevi katkılar çok önemlidir. Olaya at gözlüğü ile bakanlar, o gözlükleri gözlerinden çıkarsınlar. Kaldı ki CTP’li bazı milletvekilleri bu yasa marifetiyle iktidarı suçluyor ve karalıyor. Daha ne diyelim ki...

Özellikle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim bilir daha neler neler söylenecek ve neler ters yüz yapılarak insanların kafaları bulanacak. İktidara yönelik yapılan eleştiriler insana tuhaf geliyor. Gerçi halkımız kültürlü ve gözü açık bir halktır. Doğruyu, yanlışı, iç ve dış siyaseti çok iyi takip eden halkımız...