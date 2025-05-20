CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 18 Mayıs Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan Stableford Golf Turnuvasında Hasan İlkay 41 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği yine 41 Puan (back nine score) ile Adem Demir alırken, Bob Hodge de 40 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 25 Mayıs Pazar günü, aylık kulüp yarışması, Mayıs Monthly Medal Turnuvası oynanacak.