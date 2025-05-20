Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ve yönetimi, spor yazarları ile bir araya geldi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Dernek binasında Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantısında başkan Orçun Kamalı, spor yazarlarına komitenin göreve geldikleri dönemden itibaren yaptıklarını açıkladı.

KAMALI: HEDEFİMİZ ETKİLİ BİR KOMİTE

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı basın toplantısında bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda yeni tüzüğü üyelere sunarak çağdaş bir çalışma ortamı yaratmak için üyelerden destek isteyeceklerini açıkladı. Kamalı, Olimpiyat Evi için de Spor yönetimi ile anlaşmaya vardıklarını belirterek Milli Olimpiyat Komitesi’nin yerini yapmak için harekete geçtiklerini belirtti.

TÜZÜK KURULTAYI

Öte yandan Milli Olimpiyat Komitesi olağanüstü genel kurul yarın yapılacak. Tüzük kurultayı bugün saat 17.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Üye olmayan federasyonların üyelik için bankaya aidatlarını yaptırmaları gerekiyor.