Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çavuş’a, ziyareti sırasında Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu Müsteşarı Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyarette bölge halkının talep ve beklentileri doğrudan dinlenirken, Tepebaşı’nda yürütülen saha çalışmaları da yerinde değerlendirildi. Bölgenin mevcut ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında ilgili yetkililerden bilgi alındı.



Saha incelemelerinin ardından DSİ yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirilerek, bölgede yürütülen çalışmaların mevcut durumu, ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

- Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bölge halkının talep ve beklentilerini yerinde dinlemenin, sorunları sahada tespit ederek çözüm üretmenin önemine dikkat çekti.

Çavuş, ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bölgenin su ve altyapı ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini ifade eden Çavuş, vatandaşların yaşamını ve üretimini doğrudan etkileyen konularda gerekli çalışmaların ilgili kurumlarla birlikte yürütüleceğini kaydetti.