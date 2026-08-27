Sendika, herhangi bir kamu, tüzel ya da gerçek kişisinin veya kişilerinin görevini ihmal neticesinde bu zararın doğmasına sebebiyet verip, vermediği konusunun soruşturulmasını talep etti.

-Karaoğulları

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları başvuru öncesinde yaptığı açıklamada, ülkede yolsuzluğun, usulsüzlüğün, hukuk tanımazlığın bütün alanlarda sıkıntılar yaşattığını savundu. Kamusal eğitim alanına da bu olumsuzlukların yansıdığını ifade eden Karaoğulları, devletin, çocukların ve gençlerin güvenlikleriyle ilgili birincil sorumlu olduğunu belirtti.

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği adı altında adanın dört bir yanında açılan yurtlardaki sıkıntıların araştırılması için 2024 yılının Ocak ayında İskele Polis Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduklarını hatırlatan Karaoğulları, konuyla ilgili hala geri dönüş almadıklarını kaydetti.

Güzelyurt Meslek Lisesi’nde 17 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadığı cinsel saldırının basın aracılığıyla kamuoyuna yansıdığını ve bütün ülkede infial yarattığını dile getiren Karaoğulları, olayla ilgili dört yıl hapis cezası alan kişinin Güzelyurt Meslek Lisesi’ne istihdam edilme süreci ve okul ortamında öğrencilerle temas halinde olması hakkında gerekli denetimin yapılıp, yapılmadığına dair araştırma yapılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunacaklarını söyledi.

Güzelyurt Meslek Lisesi’ndeki olayın takipçisi olacaklarını kaydeden Karaoğulları, “Konunun birinci derecede müsebbibi hapis cezası almış olsa kişinin oraya istihdamı veya istihdamı sonrasındaki denetleme mekanizmaları konusunda görevli olan Eğitim Bakanlığı ve ilgili daire müdürlüğünün araştırılması gerekir.” dedi.

-Nazlı

Avukat Cansu Nazlı da, Güzelyurt Meslek Lisesi’ndeki cinsel saldırı suçunun failinin, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını ve aleyhinde bir hüküm verildiğini belirtti.

Ceza hukukunda, suçların şahsi olması yani işleyen kişiye sıkı sıkıya bağlı olmasının söz konusu olduğunu ifade eden Nazlı, cezai olarak devletin sorumlu olabilmesinin bazı koşulları olduğunu dile getirdi.

Devlet okulunda çocukların güvenliğini sağlamakla ilgili devletin doğrudan sorumluluğu olduğunu kaydeden Nazlı, “Özellikle taşeron şirket aracılığıyla okulun güvenliğini sağlamak için istihdam edilen söz konusu kişinin istihdam sürecinde gerekli araştırmanın yapılması, çocuklarla birlikte çalışacak niteliğe sahip olup, olmadığının ve sabıka kaydının Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerekiyordu” dedi. Nazlı, bu kişilerin istihdam edildikten sonra okuldaki çalışma biçiminin, hal ve tavırlarının da denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cansu Nazlı, Fasıl 154 Ceza Yasası’na göre, cinsel saldırı olayının devlet okulunda gerçekleşmesiyle ilgili herhangi bir kamu, tüzel ya da gerçek kişisinin veya kişilerinin görevini ihmal neticesinde bu zararın doğmasına sebebiyet verip, vermediği hususunu soruşturması için Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı şikayet dilekçesi vereceklerini söyledi.

Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini kaydeden Nazlı, taleplerinin, ihmali olan kişilere cezai işlem başlatılması olduğunu belirtti.