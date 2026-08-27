Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, anma töreni saat 09.00'da, Yenişehir Kurtuluş Meydanı'ndaki İlk Adım Anıtı önünde düzenlenecek. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak.

9 Eylül Cephesi direnişçileri, halkı EOKA saldırılarına karşı korumak için 1957'nin eylül ayında su borularından el yapımı bomba yaparken meydana gelen patlamada ağır şekilde yaralanmış; biri olay yerinde, diğerleri ise kaldırıldıkları hastanelerde şehit düşmüştü.