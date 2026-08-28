Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, dini ziyaretlerle ilgili açıklama yaptı.

Haravgi gazetesi UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique’ın, geçtiğimiz salı 80 Kıbrıslı Türk’ün Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret etmesi ve dini ziyaretler konusunda “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na” (KİPE) yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Siddique; dini ziyaretlerin kolaylaştırılması üzerinden UNFICYP’in yıllara dayanan amacının, iki toplum arasındaki güvenin tesis edilmesi ve Kıbrıs’taki bölünmenin aşılmasının olduğunu ifade etti.

Siddique, Kıbrıslı Türklerin iki otobüsle, Hala Sultan Tekkesi’ne geldiğini ,gerek geçiş prosedürünün gerekse ziyaretin normal şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

UNFICYP’in, Kıbrıslı Rumların da, KKTC’ye yönelik benzer ziyaretlerine kolaylık sağlayıp sağlamadığı şeklindeki bir soru üzerine Siddique, her iki güzergaha yönelik dini ziyaretlere kolaylık sağlandığını ifade etti.

İnsanlara, ibadetle ilgili alanlara ve kültürel miraslara erişme olanağı tanımayı amaçladıklarını ifade eden Siddique ayrıca iki toplumun yakınlaşmasına katkı koyacak koşulları oluşturmayı da hedeflediklerini belirtti.

Dini yerlere erişimin, Güven Yaratıcı Önlem olarak addedilmesinin mümkün olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Siddque, “bunun; UNFICYP’in misyonunun bir parçasını teşkil ettiğini” dile getirdi.

Siddique, “Her zaman amaç budur, bu ziyaretleri kolaylaştırma nedeni, iki toplum arasında güvenin tesis edilmesine ve bölünmenin aşılmasına yardımcı olmaktır.” ifade kullandı.

UNFICYP ise açıklamasında “dini alanlara erişimin sağlanmasının iki toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenin inşa edilmesine yönelik çalışmaların hayati parçasını teşkil ettiğini” ifade etti.

UNFICYP Siyasi İşler Sorumlusu Munehiko Harada bu tür girişimlerin, önemini vurgulayarak dini tören veya ziyaretin, sadece geçişin kolaylaştırılmasıyla sınırlı kalmadığını ayrıca bölünmenin aşılmasına da katkı koyduğunu belirtti.