Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), kimlik tespiti tamamlanan 15 şehidin 1 Eylül Salı günü saat 10.00’da Atlılar Şehitliği’nde Devlet Töreni ile defnedileceğini duyurdu.

KŞK’den yapılan açıklamaya göre, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 24 Temmuz 2023 – 23 Nisan 2024 tarihleri arasında Atlılar Şehitliği’nde yapmış olduğu kazı neticesinde kimlik tespiti tamamlanan on beş şehit toprağa verilecek.

Kimlikleri de açıklanan şehitler, 1 Eylül Salı günü Atlılar Şehitliği’nde Devlet Töreni ile toprağa verilecek.

Kimlik tespiti tamamlanan şehitler şöyle:

"Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46), Emine Tahir (22)."