Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Toplum İstişare Mekanizması Koordinasyon Komitesi’nde yer alacak beş Kıbrıslı Türk temsilciyi duyurdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre görev alacak isimler İpek Borman, Erol Kaymak, Meltem Onurkan Samani, Arif Osum ve Candoğan Özkan olarak belirlendi.

Komitede yer alan akademisyen İpek Borman halen Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs grubunda görev yaparken, akademisyen ve ekonomist Erol Kaymak ile geçmişte teknik komitelerde de sorumluluk üstlenen Meltem Onurkan Samani iki toplumlu girişimlerde aktif rol oynuyor. İletişim stratejisi ve AB projeleri uzmanı Arif Osum ile Gençlik Federasyonu üyesi ve siyaset bilimci Candoğan Özkan ise genç nesil temsilciler olarak iki toplumlu projelerdeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Öte yandan açıklamada, iki liderin ara bölgedeki bir sonraki buluşmasının 2 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleşeceği kaydedildi.