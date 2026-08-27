Ulusal Birlik Partisi’nden istifa eden Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Kermeoğlu’nun Halkın Partisi’ne katılma kararı aldığı açıklandı.

Halkın Partisi'nden verilen bilgiye göre, Kermeoğlu, Halkın Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kudret Özersay ile bir araya geldi.

-Kermeoğlu

Kermeoğlu, uzun süredir Lefkoşa Türk Belediyesi’nde belediye meclis üyesi olarak halka hizmet verdiğini dile getirerek, bugün gelinen noktada devlete yakışır dürüst ve temiz yöneticilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Halkın beklentisinin de artık dürüst ve temiz siyaset olduğunu belirten Kermeoğlu, yeni dönemde siyasi yolculuğuna Halkın Partisi’nde devam etme kararı aldığını ifade etti.

Kermeoğlu, “Kudret hocamızı yıllardır yakından tanıyorum, Kıbrıs Türk halkı gibi ben de kendisine güveniyorum. Artık bağımsız belediye meclis üyesiyim ama günü geldiğinde mücadeleme Halkın Partisi’nde devam edeceğimi gönül rahatlığıyla kamuoyuna duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

-Özersay

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, “Sevgili Mehmet Kermeoğlu sadece Lefkoşa’nın değil, genel anlamda ülkemizin tanıdığı bildiği halkın içinden sevilen bir arkadaşımızdır. Yeni dönemde siyasi yolculuğuna Halkın Partisi’nde devam etme kararı vermiş olması bizim için de memnuniyet vericidir. Ülkemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.