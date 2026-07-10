Süper Lig kulüplerinden Çetinkaya’da Mehmet Tatar başkanlığındaki yönetim kurulu dün akşam olağan mali genel kurulunu kulüp lokâlinde gerçekleştirdi. Olağan mali genel kurulda Mehmet Tatar başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları onaylandı.

Genel kurulda özellikle kira gelirleri üzerinden ciddi tartışmalar yaşandı.

Mali rapor verilerine göre Çetinkaya kulüp hesabının 5 Milyon TL artıda olduğu görüldü.

Mehmet Tatar, olağan mali genel kurulda yaptığı konuşmada başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Mehmet Tatar’ın başkanlık görevinden ayrılmasından dolayı Çetinkaya kulübü 16 Temmuz Perşembe akşamı başkan seçim gündemli olağanüstü genel kurul gerçekleştirerek yeni başkanını seçmeye çalışacak.