Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız bize gönderdiği bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız “Bu paylaşımı ne yazık ki üzülerek yapmak zorundayım. Köyümüzün ve çevremizin temizliği hepimiz için en önemli konuların başında geliyor. Belediyemiz evsel çöplerimizi haftada iki kez düzenli olarak alıyor; bahçelerimizden çıkan dal, moloz ve diğer atıkları da aksatmadan topluyor. Hatta ihtiyaç olduğunda ek hizmet de sağlıyor” diyerek doğadaki bu kareleri görünce adeta çıldırdığını belirtti..

Belediyenin her türlü temizliği yapmasına rağmen köylerinin hemen arkasındaki bir arazide bu görüntülerle karşılaşınca gerçekten ne diyeceğini bilemediğini ifade ederek “Neden doğamızı kirletiyoruz? Bu çöplerin sağlığımızı tehdit ettiğini hepimiz bilmiyor muyuz?” diye isyan etti.

Duyarlı vatandaşımız bu alana çöp bırakan kişi ya da kişiler kimse gereken duyarlılığı göstererek buradan çöplerini almalarını isteyerek “Lütfen, hangi tür çöp olursa olsun, ovalara ve derelere dökmeyelim. Çevremizi kirletmek geleceğimizi yok etmektir” diyerek sözlerini tamamladı.