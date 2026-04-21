Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle nedeniyle Şht. Yalçın İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini kabul ederek, makamını temsili olarak 5. sınıf öğrencisi Raya Dalay’a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şht. Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp başkanlığındaki 15 kişilik öğrenci heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i makamında ziyaret etti.

Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Raya Dalay okul adına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e çiçek takdim etti.

Öztürkler makamını temsili olarak, Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Raya Dalay’a devretti. Öztürkler çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, “Buranın gerçek sahipleri sizlersiniz.” dedi.

Öztürkler, “Bugün belki temsili bir meclis başkanlığı devri yaşanıyor ama gün gelecek buralarda bu ülkeyi yönetecek kişiler sizler olacaksınız.” ifadesini kullandı.

Ziya Öztürkler’in makamını temsili olarak devralan, Şht. Yalçın İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Raya Dalay, tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Temsili olarak devraldığı makam hakkında konuşan Dalay, “Meclis Başkanımızın görevi, halkın, toplumun ve meclisteki herkesin düzenini sağlamaktır.” ifadesini kullandı.