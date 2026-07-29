AKSA Süper Lig ekibi Esentepe, lige yönelik hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.

Teknik Direktör Emek Kırılmaz yönetiminde son derece zorlu idmanlar yapan Esentepe’de futbolcuların hırslı ve motive oluşları teknik heyeti ve yönetimi sevindirdi. Esentepe’de çalışmalar sürerken bir taraftan da yabancı futbolcu arayışları sürüyor. Bu doğrultuda 3 Afrika kökenli oyucuyu takımla antrenmanlara çıkaran Esentepe’de ilerleyen süreçte yabancı oyuncu tercihi ile kararların verileceği öğrenildi.

Fotoğraf: Richard BEALE