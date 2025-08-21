Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde dördüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda nihayet aranana başkan bulundu. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen ve divan başkanı İbrahim Şeker, sekreterler Ahmet Karadoğan, Ramadan Şemsettin’in tek gündem maddesi ile dördüncü kez açtıkları olağanüstü genel kurula eski başkanlar, eski yöneticiler ve bazı üyelerin ilgi gösterdiği genel kurluda yeni başkan seçildi.

YENİ BAŞKAN CEMİL SOYKÖK

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde tek gündem maddesi ile dördüncü kez toplanan olağanüstü genel kurulda Cemil Soykök başkan seçildi. Çanakkale’de yeni dönemde görev yapacak başkan Cemil Soykök genel kurula katılan eski başkanlar, eski yöneticiler ve bazı üyelerin onay alarak başkan seçildi. Böylece uzun süren arayışlar sonrasında başkanın seçilmesiyle birlikte camiada belirsizlik de son bulmuş oldu.

CAMİAYI TOPARLAYACAĞIZ

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan seçilen Cemil Soykök yaptığı açıklamada camiayı yeniden bir araya getirerek görevi üstlendiğini belirterek oluşturacağı güçlü yönetimi önümüzdeki hafta açıklayacağını söyledi. Başkan Cemil Soykök, güçlü yönetimle camia bütünlüğünü sağlayarak yola devam edeceklerini belirterek yeni sezon çalışmalarına da hemen başlayacaklarını belirtti.