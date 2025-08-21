Genç futbol insanı Irmak Asena Karadağ, futbol antrenörlük stajını yaptığı Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile profesyonel sözleşme imzalayarak resmi olarak göreve başladı.

Karadağ, bundan böyle U17 Genç Kızlar Futbol Teknik Sorumlusu ve Genç Kızlar Futbol Altyapı Sorumlusu olarak bordo-mavili kulüp çatısı altında görev yapacak.

Başarısını “Bu başarı; emek, inanç ve sabırla geldi. Şimdi, bu kutsal arma için sahadayım. Artık bu bir hayal değil, bir sorumluluk” sözleriyle paylaşan Karadağ, genç sporcuların gelişimi ve kadın futbolunun yükselişi için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.