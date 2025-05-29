Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 08.30 sıralarında, Çamlıköy’de Lefke Yolu sokakta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alandaki 20 limon fidanıyla kuru otlar zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan dün saat 14.45 sıralarında, İskele - Karpaz ana yolunda seyir halindeki EG 576 plakalı salon araç İskele Belediyesi Piknik Alanı mevkiinde karbüratöründen sızan akaryakıt nedeniyle alev aldı. Tamamen yanan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.