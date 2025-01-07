Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Halter Ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı KKTC Çocuk ve Gençler Fitnes Milli Takım sporcularını kabul ederek görüştü.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 4 - 25 yaş sporcularını kapsayan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı KKTC Çocuk ve Gençler Fitnes Milli Takım sporcularını kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor alanında başarılı olmaları bizim için çok değerlidir. Bu düşünce ile Başbakanımız Ünal Üstel önderliğinde ülkemizin spor alanlarına yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın spor alanında önünü açmak, onların başarıya daha fazla ulaşmasını sağlamak en büyük hedefimizdir. İnanıyorum ki gençlerimiz bizlerinde katkılarıyla spor alanında uluslararası platformlarda başarılı olmaya devam edecektir" dedi.

Halter ve Vücut Federasyonu’na bağlı KKTC Çocuk ve Gençler Fitnes branşının kurulduğu günden itibaren başarısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Cahitoğlu, "2011 yılında Türkiye şampiyonlukları ile başlayan başarı, şimdi birçok uluslararası başarılara ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

NEVAL ÇELEBİOĞLU: BAŞTA BAŞBAKANIMIZ Ünal Üstel’E TEŞEKKÜR EDERİZ

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu KKTC Çocuk ve Gençler Fitnes Branşı As Başkanı Neval Çelebioğlu ise, "Sporcularımız katıldıkları yarışmalarda ülkemizi başarı ile temsil etmektedir. Bu başarının sağlanmasında başta Başbakanımız Ünal Üstel olmak üzere, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'na teşekkür ederim" ifadesini kullandı.