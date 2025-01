Near East Bank’ın tüm organizasyonu ile katılım yapan çalışanları başarılı ve verimli geçen 2024 yılının yorgunluğunu Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen yılbaşı partisinde attı.

İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen özel gecede Yakın Doğu Oluşumu’nun Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, Near East Bank Genel Müdürü Cafer Lale, üst yönetim ve şirketin değerli tüm çalışanlarıyla bir araya gelindi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasında, Near East Bank’ın 2024 yılındaki başarılı performansına dikkat çekerek Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr Enver Haskasap, Genel Müdür Cafer Lale ile birlikte tüm üst yönetim ve şirketin değerli çalışanlarına teşekkür etti.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, Near East Bank ekibi olarak 2024 yılını başarıyla tamamladık, “2024 yılı bizim için oldukça verimli geçti , çalışanlarımızın özverisi sayesinde hedeflerimizin üzerinde bir performans sergiledik. Onlara emekleri için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Near East Bank Genel Müdürü Cafer Lale, 2024 yılında Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel sermayeli bankaları arasında yer almaktan duyduğu memmuniyeti dile getirerek, bu başarının en büyük paydaşının çalışanlar olduğunu vurguladı. Lale, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.