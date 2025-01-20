China Bazaar Gençlik Gücü hentbol takımı yeni sezona yine iddialı olarak hazırlanırken, tecrübeli oyuncu Öztürk Ahmet Buhur ile 2025 sezonu için anlaştı. Kariyerinde Mersin İdmanyurdu Hentbol, Tokat Hentbol, Güneysuspor Kulübü, Hatay Büyükbelediye SK, Nilüfer Belediye Spor, Mihalıççık Spor, Karabük SK ve en son olarak da Depsaş Enerji Spor Kulübü’nde oynayan Ahmet bu sene yerli statüde China Bazaar Gençlik Gücü için ter dökecek.

Buhur’un transferiyle ilgili Gençlik Gücü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“ÖZTÜRK AHMET BUHUR , China Bazaar Gençlik Gücünde

Tercübeli Oyuncu Öztürk Ahmet Buhur ile 2024-2025 sezonu için anlaşmış bulunmaktayız. Kariyerinde Mersin İdmanyurdu Hentbol, Tokat Hentbol, Güneysuspor Kulübü, Hatay Büyükbelediye SK, Nilüfer Belediye Spor , Mihalıççık Spor, Karabük SK ve en sonda olarak Depsaş Enerji Spor Kulübünde oynayan Ahmet bu sene yerli statüde China Bazaar Gençlik Gücü için ter dökecek. Ahmet’e hoş geldin der sezon için başarılar dileriz”