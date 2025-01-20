Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonunda ilk yarı tamamlanırken, Süper Ligde olduğu gibi 1. Lig’de takımlar başarısızlığı antrenörlerde aradılar.
Ligde mücadele eden 16 takımdan bazıları ilk yarıda antrenör değişikliğine giderken bazıları bunu tercih etmedi.
Toplamda 7 takım değişikliğe gitmedi, 9 takım ise değişiklik yaptı.
6 takım 2 antrenörle devreyi tamamlarken, 3 takım 3 antrenörle devreyi tamamladı.
Ligde 2 antrenör isee ilk yarıda 2 farklı takımda görev yaptılar.
Son 2 sırada yer alan Vadili ve Çanakkale antrenör değişikliğine gitmediler.
İlk yarıda toplam 26 antrenör görev yaptı.
2 FARKLI TAKIMDA GÖREV YAPANLAR:
Bayram Dağgül: M. Hacıali Yılmazköy ve T. Ocağı
Devrim İzge: Düzkaya ve M. Hacıali Yılmazköy
DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYEN TAKIMLAR VE ANTRENÖRLERİ:
M. Menekşe: (Ahmet Ogan 15 maç)
11 galibiyet, 1 beraberlik(34 puan)
Küçük Kaymaklı:(Derviş Kolcu 15 maç)
9 galibiyet, 4 beraberlik(31 puan)
Atıl Kozanköy: (Halil Arıkhan 15 maç)
8 galibiyet, 3 beraberlik(27 puan)
Hamitköy: (Ahmet Sakallı 15 puan)
7 galibiyet, 4 beraberlik(25 puan)
N. Dipkarpaz:(Kani Buranay 15 maç)
6 galibiyet, 4 beraberlik( 22 puan)
Vadili: ( Buğra Tuğral 15 maç)
1 galibiyet, 5 beraberlik(8 puan)
Çanakkale: (Mehmet Karşılı (15 maç)
1 galibiyet, 2 beraberlik(5 puan)
DEĞİŞİKLİĞE GİDEN TAKIMLAR VE ANTRENÖRLERİ:
M. Hacıali Yılmazköy: 20 puan
A) Bayram Dağgül 12 maç, 5 galibiyet 2 beraberlik(17 puan)
B)Devrim İzge 3 maç, 3 beraberlik(3 puan)
Binatlı: 13 puan
A)Erdoğan Emiroğulları 5 maç 2 galibiyet(6 puan)
B)Niyazi Özekmekçi 10 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik (7 puan)
Yalova: 24 puan
A)Murat Ecersoy 2 maç, 2 beraberlik (2 puan)
Ercan Atasay 13 maç, 6 galibiyet, 4 beraberlik(22 puan)
T. Ocağı: 24 puan
A)Orçun Volkan 12 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik(17 puan)
Bayram Dağgül 3 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik(7 puan)
Düzkaya: 23 puan
Devrim İzge 10 maç, 2 galibiyet, 4 beraberlik(10 puan)
Ahmet Dedekorkut 5 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik(13 puan)
Lapta: 18 puan
Coşkun Ulusoy 6 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik(7 puan)
Niyazi Göksun 9 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik(11 puan)
Y. Boğaziçi: 27 puan
Fırat Özakıncı 10 maç, 4 galibiyet, 6 beraberlik(18 puan)
Erdem Ethem 2 maç, 1 galibiyet(3 puan)
Şemsi Oyuncu 3 maç, 2 galibiyet(6 puan)
S. Geçitkale: 17 puan
Eralp Şerifoğlu 11 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, (16 puan)
Cemal Çavuş 2 maç, (puan alamadı)
Cemre Yıldızev 2 maç, 1 beraberlik(1 puan)
Maraş: 13 puan
Oğuzhan Çil 3 maç, 1 galibiyet(3 puan)
Kemal Okta 7 maç, 1 galibiyet, 2 beraberlik(5 puan)
Cenk O. Şeren: 1 galibiyet, 2 beraberlik (5 puan)