Trump'a deli diyorlar…

Yahu arkadaş ben mi dünyayı tersinden görüyorum, okuyorum, yoksa Trump’a deli diyenler mi?

Trump her şey olabilir ama kesinlikle deli filan değildir…

Trump gelmiş geçmiş Amerikan başkanları arasında en zeki olanıdır, Amerikan kapitalizmine, Amerikan emperyalizmine en iyi ve en başarılı şekilde hizmet eden başkandır…

Zaten bu yüzden birkez daha seçildi…

Esas onun yaptıklarının arkasındaki büyük resmi göremeyenler deli ve hatta geri zekalıdır, hatta geri zekalının en önde gidenidir…

İran’daki molla rejimini ve Ortadoğu bölgesindeki tüm uzantılarını ABD’nin emperyalist ve kapitalist düzenine hizmet etsinler diye ABD derin devleti yaratmadı mı?... Yok canım, ne alaka, muhtemelen dedem yaratmıştır!!!

Adamlar diyor ki bizim çıkarlarımıza hizmet etsinler diye bunları biz yarattık, biz besledik, biz yönlendirdik, biz eğittik, biz donattık, iktidara da bize hizmet etsinler diye biz getirdik, şimdi de son kullanım tarihleri geldiği, artık lüzumsuz aparatlar oldukları için gebertiyoruz…

Daha ne desinler, Trump’a deli diyen ey zırcahilin önde gidenleri!!!

Bir daha üstüne basa basa yazayım; Adamlar açık açık diyor ki, Anglo-Amerikan ikilisinin eliyle yaratılan, Rum-Yunan-Ermeni lobisinin bir numaralı gözdesi olan, Yahudi lobisinin de kullanışlı aparatı olan, Rusya’nın da işine geldiğinde ortak çıkarlarımız doğrultusunda tepe tepe kullandığı siyasal islamı biz yarattık, biz eğitip donattık, istediğimiz ülkede iktidara biz getirdik… İster getiririz, ister götürürüz…

Üstelik de bunu senatolarında söylüyorlar, dünyanın gözünün içine baka baka söylüyorlar, itiraf ediyorlar, hem de adeta aklımızla alay edercesine…

Trump ve İsrail, ve keza ortakları, ve keza sözde düşmanları, ama baş ortakları Rusya… Gündüz kavga edip gece hırsızlığa beraber çıktıkları baş ortakları o Rusya… Üçü birlikte öyle bir tiyatro çeviriyor ki, şeytana bile pabucunu tersine giydiriyorlar…

Bu üçlü, şu anda savaş bahanesiyle Anglo-Amerikan ikilisinin eliyle bugünler için kendi elleriyle yarattıkları ve adına siyasal İslam denen, insanlığın yüzkarası, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük kötülüğünün ta kendisi, kapitalizm ve emperyalizmin en kullanışlı aparatı, insanlık tarihinin gördüğü en ahlaksız mahluklarının üzerinden resmen devletlerinin ve kapitalist sistemlerinin kasasını dolduruyorlar, bir koyup yüz alıyorlar...

Nasıl mı?

Herkesin malumudur, petrol piyasası dolar üzerinden dönüyor, dünyanın en güçlü enerji şirketleri doğrudan ABD'nin kapitalist sistemine bağlıdır…

Yapay olarak fırlayan petrol fiyatları yüzünden dünyanın cebindeki yüzlerce milyar, hatta trilyonlarca doları geri topluyorlar, kendi kasalarına geri dolduruyorlar, bir de üstüne bu gelirden kendi devletlerine, yani ABD maliyesine vergi ödüyorlar…

Yani, başta ABD’nin kapitalist sistemini ve devletin kasasını savaş bahanesiyle yükselttikleri enerji fiyatlarıyla tepe tepe besliyorlar…

Yani, dünyanın cebinden çektikleri fahiş karların vergileriyle ABD maliyesinin kasasını yeniden dolduruyorlar, böylece hem ABD maliyesi ihya oluyor, hem silah şirketleri ihya oluyor, hem de enerji tüccarları ihya oluyor, bir taşla üç kuşu birden indiriyorlar, üstelik de ceplerinden çıkan bir kuruşa karşılık, en az yüz kuruş kazanarak, ve bu yüz kuruşu da savaş bahanesiyle dünyanın cebinden çekerek...

Ve dahası, ABD bir kez daha dünyaya “bu dünyanın jandarması benim, ya benim istediğim gibi bu dünya düzeninde düzülen olursunuz, ya da bu diyardan sizi süpürür, yok ederim…” diyor… Dediğini de yapıyor.

Dünyanın dört bir tarafında paçalarından gevezelik, zırcehalet akan tipler medyada, siyasette palavra yarışına girdiler… Neymiş efendim, ABD iflas etmişmiş, Trump zordaymış, bir daha seçimleri kazanamazmış, falan filan…

Trump’a deli diyen bu kadar zeka özürlünün olduğu yerde Trump’ın temsil ettiği üst akıl değil yüz yıl daha, yüz bin yıl daha bu dünyayı istediği gibi evirir çevirir…

ABD savaşa girmiş da savaş maliyeti olarak on milyar dolar harcamış da devlet zora girmişmiş, Trump hesap vermekte zorlanıyormuş... İddialara bakın, hizaya gelin…

Sistemin başında oturan, sistemi temsil eden adam hesap vermekte zorlanıyormuş… Kime hesap verecekti, ey zeka özürlüler???...

Adam sistemin ta kendisi, sistemin de sembolik sahibi, kendi kendine mi hesap verecek???

E, şimdi bunu ileri süren ve kendini alemin akıllısı, gerisini de, özellikle de Trump'ı ahmak sanan, Trump'a ahmak, deli diyen işgüzarın, lafazanın önde gideni medyacılar ve siyasiler fırlayan petrol fiyatları yüzünden bir anda dünya piyasasından kaç yüz milyar dolar, hatta trilyon dolar çekilip de ABD'nin ve çetesinin cebine girdiğini de hesapladılar mı acaba?

Adamlar bir koyup, en az yüz geri alıyorlar…

Bu düzenin sürmesi için de enerji kaynağının bol kepçeden fışkırdığı yerde siyasal İslam denen pisliği yarattılar, tepe tepe kullanıyorlar, son kullanım tarihi gelince de yok ediyorlar…

Var mı bunun başka izahatı?

Şimdi bu düzenin başındaki şahıs mı deli?

Yoksa, bu düzeni göremeyenler mi geri zekalının önde gideni???

Aynı düzenden müthiş paralar kazanan, İran'ın yarattığı boşluğu doldurarak günde en az bir iki milyar doları cukkalayan Rusya da savaşı uzatabilmek için elinden geleni yapıyor, zırcahil molla tayfasının son kalan artıklarını sihalarla besliyor, böylece hem ABD ve tayfası, hem de Rusya zırcahil molla tayfası üzerinden dehşetli karları yapmaya devam ediyorlar, dünyanın cebindeki dolarları kendi ceplerine akıtıyorlar, küresel finans sistemiyle istedikleri gibi oynuyorlar, sistemi ve parasal dengeyi kendi lehlerine komple değiştiriyorlar...

Gündüz kavga eden iki hırsız, Rusya ve ABD, gece hırsızlığa beraber çıkıyorlar, dünyayı soyuyorlar, Çin bile mecburen bunlardan yüksek fiyatla petrol almaya başladı, ki görünüşe göre bu işten en zararlı çıkan da molla tayfasından kırk senedir yabeleşe petrol alan Çin oldu...

Çin şimdi aldığı petrolü hem Amerikan şirketlerinden hem de Rusya’dan almak zorunda, ve İran petrolüyle kıyaslandığında, her ikisi de çok daha pahalı ve Çin’in cebinden çok daha yüksek miktarlar çıkıyor…

Böylece Çin’in istiflediği dolarcıklar da çoğunlukla Amerikan şirketlerinin cebine akıyor, oradan da vergi olarak ABD maliyesine akıyor… Yani, Çin de şu anda ABD’nin cebi için rolünü kesiyor, diyetini ödüyor…

Zırcahil mollaların geri kalanları da hala Çin ve Rusya'nın kendilerini kurtarmak için savaşa girmesini bekliyor...

Şeytan da elinde kürekle cehennemdeki ocak başında bunları kebap yapmak için bekliyor...

Amma ve lakin, büyük resmi göremeyen zırcahil tayfasına göre neymiş efendim?

E, Trump deliymiş canım!!!... Bizim deli dünyayı ateşe atmışmış!!!

ABD sokaklarındaki serseri, ayak takımı, ki çoğu Trump'ın tefe koyduğu besleme göçmenlerden ve Amerika’nın kapitalist sisteminde üretmeyen, tüketen, gereksiz yük oluşturanlardır, meydanları doldurmuş da Trump'a karşı ayaklanmışlar, ABD iç savaş sürükleniyormuş, ABD sistemi çöküşün eşiğindeymiş...

Breh breh breh...

Trump hem kendi ülkesini işe yaramayan beslemelerden temizliyor, hem dünyanın cebindeki doları cukkalayıp, kendi kasasını geri dolduruyor, hem artık işine yaramayan rejimleri çöpe atıyor, yerine işe yarayacak olanını getiriyor, hem de dünyaya dünyanın esas patronunun ve jandarmasının kim olduğunu bir daha hatırlatıyor...

E, adam deli işte, ya ne yapsaydı?

Deli aklıyla bu kadarını yapıyor…

Ya bir de akıllı olsaydı...

İşte o zaman görürdünüz siz, akıllı geçinen muhteremler, dünyanın kaç bucak olduğunu…

Ve merak etmeyin, sıra size de gelecek…

Bu delinin ve yanındaki şiş kebap ustasının elinden kurtuluş yoktur…

Ve size tavsiyem, sıranız geldiğinde, sakın olan kendinizi Tanrı yerine koyan zırcahil mollaların yaptığını yapmayın, her türlü Trump’ın ortağı Şeytan’ın mangalında şişe geçersiniz, evrile çevrile kebap olursunuz…

Bu dünyada şu anda en başarılı kebapçı lokantasını Trump işletiyor, en güzel kebabı Trump yapıyor, en güzel mangalı Trump çeviriyor, ocakbaşındaki en başarılı kebap çevirme ustası ve ortağı da Şeytan’ın ta kendisi…

Hadi, madem o kadar akıllısınız ve Trump da deli, ahmağın önde gideni, şu Trump’ın ortağı şiş kebap ustası Şeytan’ın da kim olduğunu siz söyleyin…