Brezilya’nın en ünlü turistik şehirlerinden Rio de Janeiro’da İngiliz bir turistten bir porsiyon kebap için 91 bin TL ücret alındı.

Rio de Janeiro’da İngiliz turistten bir porsiyon kebap için yaklaşık 1.500 sterlin (91 bin 35 TL) ücret alındı. Olayla ilgili şüpheli, kentin en yoğun turistik noktalarından Copacabana Plajı’nda gözaltına alındı. İddialara göre zanlı ve suç ortağı, ödeme cihazında yaptıkları manipülasyonla müşteriden gerçek tutarın çok üzerinde ücret çekti.

The Guardian’da yer alan habere göre yetkililer, turistin aslında düşük bir tutar ödemesi gerekirken yüksek bir miktarın kartından tahsil edildiğini belirtti. Olay, son dönemde özellikle sahil kesimlerinde yabancı ziyaretçileri hedef alan dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Benzer vakalarda turistler küçük meblağlı ürünler karşılığında ciddi rakamlar ödüyor. Daha önce iki Arjantinli turistin iki bardak açaí için yaklaşık 7 bin Brezilya reali (62 bin 650 TL), Kolombiyalı bir ziyaretçinin ise bir içecek için 2 bin 500 real (22 bin 375 TL) ödediği ortaya çıkmıştı.