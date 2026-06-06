Hollanda'da yaşayan bir Türk ailenin yaşadığı geri dönüşüm cezası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Aile, karton atıklarını geri dönüşüm konteynerine attıklarını ancak kısa süre sonra adreslerine gönderilen resmi tebligatla 200 euro (yaklaşık 10 bin 700 lira) para cezasına çarptırıldıklarını açıkladı.

Ailenin aktardığına göre olay, evlerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir karton geri dönüşüm noktasında meydana geldi. Karton kutuları konteynerin içine bıraktıklarını belirten aile, daha sonra kartonlardan birinin konteyner dışında bulunduğunu gösteren fotoğrafların kendilerine iletildiğini söyledi.

Belediye tarafından gönderilen yazıda, karton atığın uygun şekilde bırakılmadığı gerekçesiyle 200 euro ceza kesildiği bildirildi. Ancak aile, söz konusu kartonu konteyner dışına kendilerinin bırakmadığını savunarak, kutunun rüzgarın etkisiyle dışarı çıkmış veya başka biri tarafından konteynerden alınmış olabileceğini öne sürdü.

Uzmanların, karton kutunun üzerindeki isim ve adres bilgilerinden yola çıkarak aileye ulaştığı öğrenildi. Aile, geri dönüşüme attıkları çok sayıdaki kutudan yalnızca birinde kişisel bilgilerinin silinmediğini ve tespitin bu sayede yapıldığını ifade etti.

Karara itiraz edeceklerini açıklayan aile, atıkları kurallara uygun şekilde geri dönüşüm noktasına bıraktıklarını belirtti. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok kullanıcı da Avrupa ülkelerindeki sıkı çevre ve atık yönetimi uygulamalarına ilişkin deneyimlerini paylaştı. Yaşanan olayda en çok dikkat çeken detay ise, geri dönüşüme bırakılan karton üzerindeki kişisel bilgiler sayesinde ceza sürecinin başlatılması oldu. Uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşmamak için atıkların üzerindeki isim, adres ve iletişim bilgilerinin imha edilmesinin önemine dikkat çekiyor.