Yaklaşık 30 yıldır tartışılan 'Freedom Ship' projesi yeniden gündeme geldi. Eğer hayata geçirilebilirse, dünyanın ilk gerçek "yüzen şehri" olarak tarihe geçecek dev gemi, aynı anda 80 bin kişiye ev sahipliği yapabilecek.

Freedom Ship'in yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 30 kat yüksekliğinde olması planlanıyor. Bu ölçüler, onu günümüzdeki en büyük kruvaziyer gemilerinden kat kat büyük hale getiriyor. Dev yüzen kentte 50 bin kişilik kalıcı nüfusun yanı sıra 10 bin ziyaretçi ve 20 bin çalışan için de yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.

NÜKLEER ENERJİYLE ÇALIŞMASI PLANLANIYOR

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri de enerji sistemi. Geliştiriciler, dev yüzen kentin nükleer enerjiyle çalışabileceğini ve bu sayede yıllarca dünya çevresinde kesintisiz seyahat edebileceğini belirtiyor. Planlara göre Freedom Ship herhangi bir ülkeye bağlı olmayacak, zamanının büyük bölümünü uluslararası sularda geçirecek.

Geminin içerisinde okullar, araştırma hastanesi, alışveriş alanları, oteller, restoranlar, müzeler, su parkı, spor kompleksi ve 15 bin kişilik stadyum bulunması planlanıyor. Ayrıca dev yapı içinde insanların ulaşımını sağlamak amacıyla tramvay sistemi ve kilometrelerce yürüyüş yolu da yer alacak.

1990'LARDAN BERİ BEKLİYOR

Freedom Ship fikri ilk kez 1990'lı yıllarda mühendis Norman Nixon tarafından ortaya atıldı. Ancak yüksek maliyet ve finansman sorunları nedeniyle proje hiçbir zaman inşaat aşamasına geçemedi. Son dönemde projeyi destekleyen ekip, gerekli yatırımın bulunması halinde inşaatın Endonezya açıklarında başlayabileceğini ve tamamlanmasının yaklaşık 3 ila 4 yıl sürebileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar ise projenin teknik açıdan son derece iddialı olduğuna dikkat çekiyor. Maliyetin 15 ila 16 milyar dolar seviyesinde olabileceği belirtilirken, böylesine büyük bir yapının finansmanı, güvenliği ve işletilmesi konusunda önemli soru işaretleri bulunduğu ifade ediliyor. Buna rağmen Freedom Ship, hayata geçirilmesi halinde denizcilik tarihinin en sıra dışı projelerinden biri olarak görülüyor.