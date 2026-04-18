İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC’de, yeni genel direktör Matt Brittin’in göreve başlaması öncesinde kapsamlı bir küçülme planı hazırlanıyor. Kurum genelinde yaklaşık 2 bin kişinin işten çıkarılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, BBC çalışanlarına bugün yapılacak genel toplantıda her 10 kişiden birinin işini kaybedebileceği yönünde bilgilendirme yapılması bekleniyor. Kurumun Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 21 bin 500 çalışanı bulunuyor.

500 MİLYON STERLİNLİK KEMER SIKMA ADIMI

BBC’de gündeme gelen işten çıkarmaların, kurumun daha önce açıkladığı maliyet düşürme programının bir parçası olduğu belirtiliyor. Yayıncı kuruluş, önümüzdeki üç yıl içinde harcamalarını yaklaşık yüzde 10 azaltarak toplamda 500 milyon sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor. Kurumun geçen yılki kamu hizmeti harcamalarının ise 4 milyar sterlinin üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Çalışanlara yapılacak bilgilendirme toplantısına geçici genel direktör Rhodri Talfan Davies’in başkanlık etmesi bekleniyor. Görevi Tim Davie’den devralacak olan eski Google yöneticisi Matt Brittin’in ise 18 Mayıs’ta göreve başlaması planlanıyor.

Öte yandan bu kesinti planları, kurumun finansman modeli ve geleceğine ilişkin hükümetle yürütülen görüşmelerin devam ettiği bir döneme denk geliyor. Söz konusu görüşmelerin, 2027 sonunda yenilenecek kraliyet sözleşmesi kapsamında sürdüğü belirtiliyor.