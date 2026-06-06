Finlandiya'nın büyüleyici Lapland bölgesi, bu yaz turistlere sıra dışı bir macera sunmaya hazırlanıyor. Noel Baba'nın memleketi olarak bilinen ve masalsı doğasıyla dikkat çeken bölge, ziyaretçilerini yaklaşık 23 bin dolar değerindeki gizli bir altın külçesini bulmaya davet ediyor.

"Gece Yarısı Güneşi Avı" adı verilen etkinlik, 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde başlayacak. Katılımcılar kayıt işlemlerinin ardından ilk ipucunu burada alacak. Daha sonra ise Levi'nin yürüyüş rotaları ve önemli noktalarına yönlendiren yeni ipuçlarıyla hazineye bir adım daha yaklaşacaklar.

Etkinliği düzenleyen kurumlar, altın külçesinin herhangi bir ipucundan sonra bulunabileceğini belirtiyor. Yaz boyunca paylaşılacak ek ipuçları sayesinde külçenin saklandığı konum giderek daha belirgin hale gelecek. Son ipucunun ise 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor.

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde bulunan Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak yaz aylarında bölge farklı bir güzelliğe bürünüyor. Gece yarısı güneşi sayesinde günlerce karanlık yaşanmayan Lapland, ziyaretçilere benzersiz bir doğa deneyimi sunuyor.