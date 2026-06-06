Yunanistan ordusunda gönüllü askerlik yapmak üzere başvuran ilk kadın grubu Lamia'daki kışlada göreve başladı. Erkeklerle aynı şartlarda 12 ay hizmet edecek olan 20-26 yaş arası kadınları kapsayan bu yeni program, ordunun modernizasyonu ve katılımın artırılması amacıyla hayata geçirildi.

Gönüllü kadın askerler erkek erlerle tamamen aynı şartlar ve sorumluluklar altında 12 ay boyunca hizmet verecekler. Bu süreçte yedek subay seçim prosedürlerine katılma hakkına sahip olan gönüllüler askeri hastanelerden ve diğer tüm personel haklarından yararlanabilecekler.