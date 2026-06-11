Kuzey Kıbrıs Hizmet Dernekleri Federasyonu yarın özel çocuklu annelere yönelik "Bir Sohbet Bir Kahve” buluşma etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik saat 14.00'te Mağusa Gelişim Merkezi’nde (MAGEM) yer alacak.

Federasyondan verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Süheyla Ücışık Erbilen’in moderatörlüğünü yapacağı etkinliğe konuşmacı olarak DAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berrin Baydık ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı katılacak.

Yarın ilki düzenlenecek etkinliğin tüm bölgelerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.



