Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesimlerinde bulunan Nebraska eyaletindeki Curtis kasabası, azalan nüfus sorununa karşı sıra dışı bir uygulamayı hayata geçirdi. Yaklaşık 800 kişinin yaşadığı küçük yerleşim yeri, yeni sakinleri bölgeye çekmek ve ekonomik hareketliliği artırmak amacıyla ücretsiz arsa programı başlattı.

Kasabanın kalkınması için yürütülen çalışma, yerel ekonomik gelişim kuruluşu tarafından desteklenirken, hedefler arasında genç aileleri bölgeye yerleştirmek, yerel işletmelere canlılık kazandırmak ve öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle risk altındaki okulların geleceğini güvence altına almak bulunuyor.

Program kapsamında tahsis edilen arsalar yalnızca boş arazi niteliğinde değil. Yol bağlantıları tamamlanmış, su ve elektrik hatları çekilmiş, temel altyapı hizmetleri hazır durumda olan parseller yeni sakinlere ücretsiz olarak sunuluyor.

Bu sayede ev sahibi olmak isteyen kişiler, arsa maliyetinden kurtularak konut yapımına daha düşük bütçeyle başlayabiliyor.

EV YAPMA ŞARTI BULUNUYOR

Ücretsiz arsadan yararlanmak isteyenlerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. En önemli şartlardan biri, belirlenen süre içerisinde arsaya müstakil bir konut inşa edilmesi. Genellikle iki yıl olarak belirlenen süre içinde evin tamamlanması beklenirken, programın amacı bölgenin gerçekten yeni sakinler kazanmasını sağlamak.

KALICI OLARAK YERLEŞMEK GEREKİYOR

Yetkililer, arsaların yatırım veya tatil evi amacıyla kullanılmasını istemiyor. Programa katılan kişilerin Curtis'te sürekli ikamet etmeleri ve yerel imar kurallarına uygun hareket etmeleri gerekiyor. Bu nedenle uygulama, bölgeye gerçek anlamda taşınmayı planlayan aileleri kapsıyor.

ARSA BEDAVA, EV MASRAFI SAHİBİNE AİT

Programın sunduğu en büyük avantaj ücretsiz arsa olsa da ev inşaatı ve diğer yaşam giderleri yeni sakinlerin sorumluluğunda.

İnşaat maliyetleri, emlak vergileri, sigorta ve aylık faturalar için herhangi bir destek sağlanmıyor. Bu nedenle programa katılmayı düşünenlerin bütçe planlamasını dikkatli yapması gerekiyor.

ÇOCUKLU AİLELERE EK NAKİT DESTEĞİ

Kasaba yönetimi, özellikle çocuklu aileleri bölgeye çekmek için ek teşvikler de sunuyor. Yerel devlet okuluna kayıt yaptıran öğrenciler sayesinde aileler belirli miktarlarda nakit ödeme alabiliyor.

Destek tutarları şu şekilde sıralanıyor:

1 çocuk için: 750 dolar

2 çocuk için: 1.250 dolar

3 veya daha fazla çocuk için: 1.750 dolar

Ödeme, ev satın alma ya da inşa sürecinin tamamlanmasının ardından ve gerekli ön kayıt işlemlerinin yapılması şartıyla gerçekleştiriliyor.

AMAÇ OKULLARI VE TOPLUMU AYAKTA TUTMAK

Yetkililere göre öğrenci teşvik programı yalnızca ailelere maddi destek vermek için değil, aynı zamanda bölgedeki eğitim kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için de büyük önem taşıyor.

Küçük yerleşim yerlerinde öğrenci sayısındaki düşüş, okul kapanmalarına yol açabildiğinden, yeni ailelerin bölgeye taşınması kasabanın geleceği açısından kritik görülüyor.

KIRSAL YAŞAMIN AVANTAJLARI

Curtis, geniş tarım arazileri, sakin yaşam temposu ve doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Büyük şehirlerin yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle uzaktan çalışanlar ve daha sakin bir yaşam arayan aileler için kasaba cazip seçenekler arasında gösteriliyor.

BÜYÜK ŞEHİR OLANAKLARINI ARAYANLAR İÇİN ZORLAYICI OLABİLİR

Öte yandan kırsal yaşamın bazı dezavantajları da bulunuyor. Büyük alışveriş merkezleri, kapsamlı sağlık hizmetleri veya çeşitli sosyal etkinliklere ulaşmak için uzun mesafeler kat etmek gerekebiliyor.

Ayrıca bölgedeki istihdam olanakları büyük ölçüde tarım ve temel hizmet sektörleriyle sınırlı. Bu nedenle geniş kariyer seçeneklerine ihtiyaç duyan kişiler için uyum süreci beklenenden daha zor olabilir.