Singapur'da inşa edilen The Interlace, alışılmış gökdelen anlayışını tamamen değiştiren tasarımıyla dikkat çekiyor. Mimarlar, onlarca yüksek binayı yan yana dikmek yerine 31 apartman bloğunu üst üste yerleştirerek dev bir yaşam kompleksi oluşturdu.

Yaklaşık 170 bin metrekarelik alan üzerine kurulan proje, dünyanın en sıra dışı konut yapılarından biri olarak gösteriliyor. Tamamlandığında mimarlık dünyasında büyük ses getiren The Interlace, bugün de modern şehir planlamasının en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor.

GÖKDELENLER YERİNE DEV BİR YAPBOZ TASARLADILAR

Projede yer alan 31 blok, altı katlı uzun yapılar halinde tasarlandı. Ancak bu bloklar geleneksel apartmanlar gibi sıralanmadı. Mimarlar, binaları farklı açılarla üst üste yerleştirerek dev bir yapbozu andıran görünüm oluşturdu.

Bu sıra dışı tasarım sayesinde yapı içerisinde çok sayıda açık alan, bahçe, yürüyüş yolu ve ortak yaşam bölgesi oluşturuldu. Kompleksin merkezinde geniş yeşil alanlar, yüzme havuzları ve sosyal tesisler bulunuyor.

DÜNYANIN EN İYİ BİNALARINDAN BİRİ SEÇİLDİ

The Interlace, tamamlanmasının ardından uluslararası mimarlık çevrelerinden çok sayıda ödül aldı. Proje, 2015 yılında Dünya Mimarlık Festivali'nde "Yılın Dünya Binası" ödülüne layık görüldü.

Uzmanlara göre The Interlace'ın başarısının arkasında yalnızca sıra dışı görünümü değil, yüksek nüfuslu şehirlerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımı da bulunuyor. Geleneksel gökdelen modeline alternatif olarak geliştirilen proje, şehirlerde daha fazla yeşil alan oluşturulabileceğini göstermesi açısından da örnek gösteriliyor.

Aradan geçen yıllara rağmen The Interlace, mimarlık dünyasının en cesur ve sıra dışı projelerinden biri olarak kabul edilmeye devam ediyor.