Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 23 alkollü sürücü rapor edildi.

Trafik ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu bin 943 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 331 sürücü rapor edildi. 60 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“92’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 7’si kamyonların trafiğe çıkış saatine uymamak, 3’ü kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 12’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak ve 123’ü diğer trafik suçları.”