Girne-Alsancak çevre yolunda 8 Aralık'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Tolga Bulut kurtarılamadı.

Bulut, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde, önceki gün hayatını kaybetti.

Tolga Bulut, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Denizcilik Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisiydi.

Tolga Bulut'un hayatını kaybetmesiyle, 2024'ün trafik kayıpları 49'a yükseldi.

Tolga Bulut'u hayattan koparan kaza, 8 Aralık'ta saat 08.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunda meydana gelmişti.

23 yaşındaki Tolga Bulut, kullandığı GG 061 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp, orta refüjdeki bordür taşları ve demir korkuluklara çarpmış ve ardından karşı şeride geçerek, o esnada gelen 21 yaşındaki Ramazan Özcan Çakmak yönetimindeki FJ 204 plakalı araçla çarpışmıştı.

Kaza sonucu, demir korkuluklar savrularak, karşı istikamete seyreden 21 yaşındaki Aleyna Ünal’ın kullandığı UM 634 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştı. Kazada yaralanan Tolga Bulut, Ramazan Özcan Çakmak ve FJ 204 plakalı araçtaki yolcu Gültekin Kızılbuğa, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yapılan tedavilerin ardından, Ramazan Özcan Çakmak ve Gültekin Kızılbuğa Acil Servis’te müşahede altına alınırken, Tolga Bulut ise Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alınmıştı.