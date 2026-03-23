Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Basketbol 1. Lig maçlarına erkeklerde oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) günün galip gelen ekipleri oldular.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan günün ilk maçında ALÜ ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) karşılaştı.

Rakibini 10-17, 25-26, 46-37 ve 66-46’lık periyotlarla mağlup eden ALÜ, maçı galibiyetle tamamlayan taraf oldu.

Bu müsabakanın ardından Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile GAÜ karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen GAÜ 14-4, 38-8, 58-25 ve 71-31’lik skorla parke zeminden galibiyetle ayrıldı.

KADINLARDA İKİ MAÇ OYNANACAK

Basketbol 1. Lig maçlarına 24 Mart Salı günü oynanacak iki karşılaşma ile devam edilecek. Atatürk Spor Salonu’nda ALKÜ ile UKÜ, UKÜ Arena’da ise ALÜ ile DAÜ karşılaşacak. Her iki maç da 15.00’te başlayacak.