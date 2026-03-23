Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U18 Milli Basketbol Takımı, Sakarya’da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Genç milli ekip, turnuvada güçlü rakiplerle mücadele ederek hem deneyim kazanmayı hem de başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

TEKNİK EKİP GÜVENCESİ

Takımın başında bulunan antrenörler Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer, hazırlık sürecinin verimli geçtiğini, oyuncuların hem fiziksel hem de mental olarak şampiyonaya hazır olduğunu belirtti. Teknik ekip, disiplinli çalışma ve takım ruhunun bu tür organizasyonlarda belirleyici olacağını vurguladı.

GENÇLERİN VİTRİNİ

Sakarya’daki Anadolu Şampiyonası, genç basketbolcular için büyük bir vitrin niteliği taşırken, KKTC U18 Milli Takımı da performansıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor. Takımın hedefi, hem KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek hem de geleceğin sporcularını uluslararası arenaya hazırlamak.

Turnuva öncesinde moral ve motivasyonu yüksek olan ekip, sahaya çıkacağı ilk maç için geri sayıma başladı.