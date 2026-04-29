KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 14. hafta karşılaşmaları, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki önemli mücadeleyle tamamlandı. Haftanın maçlarında Soyer Altınbaş Kıbrıs farklı bir galibiyet alırken, Base Basketball Kyrenia ise çekişmeli geçen karşılaşmada sahadan mutlu ayrıldı.

Soyer Altınbaş Kıbrıs’tan Farklı Tarife

Günün ilk maçında Soyer Altınbaş Kıbrıs, Çetinkaya karşısında baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 92-53 kazanarak haftayı rahat bir galibiyetle kapattı. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 24-8 önde geçti. Devreye 59-20’lik skor avantajıyla giren Soyer Altınbaş Kıbrıs, ikinci yarıda da tempoyu düşürmeyerek farkı korudu ve mücadeleyi 39 sayı farkla kazandı.

Ev sahibi ekipte Miller Mussa Chehe 34 sayı ve 18 ribaundluk performansıyla öne çıkarken, Diop Abdul Ibrahim 20 sayı ve 14 ribaund ile galibiyete önemli katkı sağladı. Eren Can Torun da 14 sayıyla skora destek verdi.

Base Basketball Kyrenia’dan Kritik Zafer

Günün ikinci maçında ise Base Basketball Kyrenia ile Soyer Egemen arasında büyük çekişme yaşandı. Mücadelede sık sık el değiştiren liderlik sonunda kazanan taraf 65-60’lık skorla Base Basketball Kyrenia oldu.

İlk yarıyı dengeli geçen karşılaşmada Soyer Egemen üstünlük kurmaya çalışsa da, üçüncü ve dördüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Kyrenia ekibi son dakikalarda hata yapmadı. Mücadelede toplam 9 kez liderlik değişirken, 4 kez eşitlik yaşandı.

Galip ekipte Longby Jean Dieu Voldi 16 sayı ve 20 ribaund ile double-double yaparken, Ibrahim Diomande 15 sayı ve 22 ribaund ile etkili bir performans ortaya koydu. Kikoun Christian Yannick Kone ise kritik anlarda bulduğu sayılarla galibiyette önemli rol oynadı.