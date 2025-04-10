Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, İsmet Ünlüsoyer, Ahmet Enes Güngördü

Base Basketbol: Moore (17), Gidepn (29), Günay (10), Ada (6), Şehnaz, Davidson (15)

CL G. Birliği: Walker (12), Hasan Kasap (15), Can (12), Ovey (16), Hasan Debeş (5), Joshua (4),Vela, Diyar (3)

İlk periyot: 23-14

İlk yarı: 41-30

Üçüncü periyot: 56-48

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Base Basketbol, Caesar Larnaka Gençler Birliğini 77-67 yenerek dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı.

İki takımın da eksik kadrolarla mücadele ettiği maçta Base, Gideon’ın yıldızlaştığı maçta rakibi karşısında devreyi 41-30 maçı da 77-67 kazandı ve ligde yenilgisizliğini sürdürürken Caesar Larnaka Gençler Birliği ikinci yenilgisini aldı.

Maçta Base adına Gideon 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.