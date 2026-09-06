KKTC Basketbol Federasyonu, Metgin ve EVYAP iş birliğinde düzenlenecek olan Blade 3x3 Streetball Turnuvası öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

25 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve Kuzey Kıbrıs’ın dört farklı bölgesinde düzenlenecek organizasyonun detaylarının paylaşılacağı basın toplantısı, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00’da Lefkoşa’daki Metgin Merkez Bina’da yapılacak.

Toplantıda turnuvanın formatı, katılım koşulları, etkinlik takvimi ve organizasyonla ilgili önemli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından yapılan davette, tüm basın mensupları toplantıya davet edildi.