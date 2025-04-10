Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Şerife Tıbık, Çağakan Kılıç

Akdeniz SB: Abraham (2), Cenker (15), Joshua (4), Hamit (2), Fuat (3), Abdul (7), Mustafa (2), Halit (5), Kağan, Emirhan (4)

Soyer Aksu: Sezer, Mert Ali (5), İlan (6), Mert Aksu, Mehmet, Longley, Yosn, Uche (12), Gedeon (9), Atila (4)

İlk periyot: 18-14

İlk yarı: 33-29

Üçüncü periyot: 44-36

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi erteleme maçında Akdeniz Spor Birliği, Soyer Aksu’yu zor da olsa 52-48 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında denk güçler mücadelesi vardı. Akdeniz ilk periyotu 18-14 devreyi de 33-29 önde geçti.

İkinci yarıya da Akdeniz iyi başlarken farkı 10 sayıya kadar çıkarsa da Soyer Aksu genç oyuncularla maça tutundu ve maçın 39. dakikasında 49-46 önde gitse de Akdeniz son anları iyi oynayarak maçı 52-49 kazandı ve dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı. Soyer Aksu da üçüncü yenilgisini aldı.