Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan babutsanın artık neredeyse altınla yarıştığını dile getirerek, bu duruma tepki gösterdiler.

Özellikle son günlerde bazı manav ve yol kenarı satıcılarında babutsaların 5 tanesinin 100 TL’ye satıldığını gözlemlediklerini belirten vatandaşlarımız, “Bu fiyatlar babutsa değil sanki ithal meyve fiyatı. Eskiden çocuklarımıza doya doya yedirirdik, şimdi sadece bakmakla yetiniyoruz” diyerek dert yandılar.

Babutsa fiyatlarının bu kadar yükselmesinin arkasında sadece fırsatçılık olmadığını da vurgulayan vatandaşlarımız, geçtiğimiz yıllarda başlayan pamuklu bit istilasının birçok babutsa ağacını kuruttuğunu, kalanların da verimsiz hale geldiğini söylediler. “Birçok bölgede babutsa ağaçları ya söküldü ya da kendi haline terk edildi. Ne ilaçlayan var ne de bakımını yapan. Hal böyle olunca da piyasadaki ürün azaldı, azalan ürün de elbette cep yakan fiyata satılıyor” diyerek konunun sadece ticari değil, aynı zamanda çevresel bir sorun olduğuna da dikkat çektiler.

Yetkililerin hem pamuklu bit sorunu ile mücadeleye yeniden başlaması hem de yerli üreticiyi destekleyerek bu geleneksel meyvenin yok olmasının önüne geçmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, aksi halde çocuklarımızın babutsayı sadece kitaplardan tanıyacağı günlerin çok uzak olmadığını dile getirdiler.