Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kıbrıslı Rum Parlamenteri ve sosyal medya ‘fenomeni’ Fidias Panayotu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği röportajını YouTube hesabından paylaştı.

“Hiç Kimsenin Tanımadığı Bir Devletin Lideri – Ersin Tatar” başlığıyla paylaşılan video, Tatar’ın Türkiye ve Erdoğan ile ilişkisine, Kıbrıs sorununa ve kişisel hayatına dair soru - cevaplar içeriyor.

Panayotu’nun yönelttiği doğrudan sorulara zaman zaman sert yanıtlar veren Tatar, “Bir sorun olduğunda Erdoğan’ı arıyorum, ayda bir konuşuyoruz” dedi, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini göstererek “Ona saygı duyuyorum, bu binalara bak” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkisini “stratejik işbirliği” olarak tanımlayan Tatar, ambargolar ve izolasyonlar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye daha çok entegre olduğunu söyledi, Panayotu’nun “Sizi Türkiye’nin kollarına biz mi itiyoruz?” sorusuna, “Evet” diyerek yanıt verdi: “Ekonomimizi karşılayabilsek, daha fazla bütçemiz olsa, bu bize sizinle daha güçlü şekilde çözümü görüşme cesareti verirdi.”

Kıbrıs sorununa dair değerlendirmelerinde ise “İki devletli çözüm benim fikrimdir” iddiasında bulunan Tatar, “Seçimi kazandım, Türkiye de tamam dedi” sözleriyle pozisyonunu savundu.

‘YERLEŞKEYİ’ GÖSTERDİ, “ERDOĞAN’A SAYGI DUYUYORUM” DEDİ

Röportajda Panayotu’nun, “Bir sorun olduğunda Erdoğan’ı arıyor musun?” sorusuna Tatar, “Eğer önemliyse arıyorum. O Türkiye’nin lideri. Ayda bir konuşuruz” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini göstererek, “Ona saygı duyuyorum, bu binalara bak” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Kıbrıslı Türkler hakkında olumlu düşündüğünü iddia eden Tatar, adada bir barış ve çözüm ortamının oluşması halinde “Dubai dahil pek çok ticaret merkezinin geride bırakılabileceğini” ve “tüm acıların unutulabileceğini” söyledi.

“ERDOĞAN’IN KUKLASI DEĞİLİM”

Fidias Panayotu’nun “Pek çok kişi sizi Erdoğan’ın kuklası olarak görüyor, ne diyorsunuz?” sorusuna Tatar şu sözlerle yanıt verdi:

“İki devletli çözüm benim fikrimdir. Erdoğan Annan Planı’nı destekledi. Crans Montana’yı da. Ben desteklemedim. UBP’nin lideriydim. Halkın Partisi ile hükümet kurarken protokole iki devletli çözümü koydum. Seçimi kazandım, Türkiye tamam dedi. Nasıl kukla oldum?”

Tatar, “Ben laik bir insanım. İçerim, hayatı yaşarım. Gençken nasılsam şimdi de oyum. Hayatıma kimse karışamaz. Milli meseleleri birlikte düşünürüz ama yaşam tarzım bana aittir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE DESTEK SAĞLIYOR AMA BAĞIMSIZIM”

Panayotu’nun “Birileri faturaları ödüyorsa bağımsız değilsiniz” yorumu üzerine Tatar, “Bağımsızım. Türkiye ile karşılıklı bir ilişkimiz var” dedi. Türkiye’nin maddi destek sağladığını, maaşlar ve yatırımlar için yeterli gelir elde edemediklerini belirten Tatar, bu durumu şöyle savundu:

“Burası sürekli büyüyor, yeni altyapılara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye garantör ve ana vatandır. Sadece ekonomi için değil, güvenlik için de işbirliği yapıyoruz. Türkiye bana destek oluyor. Bu toprakların sahibi Kıbrıslı Türkler olarak biziz. Türkiye için de stratejik önemimiz var.”

Panayotu’nun, “Türkiye’nin dediğine karşı çıkabilir misiniz?” sorusuna Tatar açık yanıt verdi:

“Açıkçası neden karşı çıkayım? Bana meydan okuyacak bir şey yapmıyorlar ki. Tartışma konusu olacak bir sebep yok. Muhalefettekiler başka çıkarlar için bizi Türkiye’den emir alır gibi göstermeye çalışıyor.”

“DİNİ KONULARDA ZAMAN ZAMAN BEKLENTİ FARKLILIKLARI YAŞANIYOR”

Dini konularda Türkiye ile zaman zaman beklenti farklılıkları yaşandığını belirten Tatar, “Mesela okullarda din dersi olması gibi. Biz Müslümanız. Biraz din desteğimiz olmalı. Diğer taraf, din öğrenirseniz geriye gidersiniz diyor. Ben buna saygı duymuyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZİ TÜRKİYE’YE SİZ İTİYORSUNUZ”

Ambargolar ve izolasyonlar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye daha çok entegre olduğunu vurgulayan Tatar, Panayotu’nun “Sizi Türkiye’nin kollarına biz mi itiyoruz?” sorusuna, “Evet” diyerek yanıt verdi:

“Ekonomimizi karşılayabilsek, daha fazla bütçemiz olsa, bu bize sizinle daha güçlü şekilde çözümü görüşme cesareti verirdi.”

“MAAŞIM 5 BİN EURO… EV GEÇİNDİRMEK ZOR”

Röportajın sonunda kişisel sorulara da yer verildi. Aylık maaşının enflasyona göre değiştiğini ve yaklaşık 4.500-5.000 Euro civarında olduğunu söyleyen Tatar, bu parayı ailesine verdiğini belirtti:

“Paramı karım evde alıyor. Elektriği ödüyoruz. Evimde yaşıyorum. Girne’de bir evim var. Evde yaşamak çok masraflı. Param nereye gidiyor bilmiyorum. Aileme gidiyor.”