Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar şöyle;

Kurul, TK- 33/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem ve gözlemci raporlarını inceleyip tetkik ve tezekkür etmiştir. 01/04/2026 tarihinde Cihangir Stadı'nda oynanan Cihangir GSK – MTG arasındaki Kıbrıs Kupası müsabakasında Cihangir futbolcusu Babacar Mbaye Dıop Maçın 30. dakikasında, topsuz alanda rakip takım futbolcusunun kendisine yaptığı fiziki müdahaleler neticesinde rakibinin yüzüne kasten dirsek vurmuştur.

İlgili futbolcu KTFF Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. KTFF Disiplin Kurulu konu futbolcuya 03/04/2026 tarihindeki toplantısında gerçekleşen Disiplin ihlalleri sebebiyle 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Cihangir kulübü tarafımıza sunduğu itiraz ve yazılı savunmasında kısaca ilgili futbolcunun maç esnasında birçok kez MTG Futbolcusu Zihni Temelci tarafından tahrik edildiğini, konu futbolcunun Cihangir Futbolcusuna pozisyon esnasında fiziki müdahalelerde bulunduğunu ve tecrübeli futbolcunun 4-5 senedir ülkemizde fair-play ve beyefendiliği ile tanındığını beyan etmiştir.

Kurulumuz öncelikle yayıncı kuruluş görüntülerini ve özellikle kırmızı kart pozisyonunu dikkatlice incelemiş ve daha sonra savunma maksatlı kurula sunulan görüntüleri tetkik ve tezekkür etmiştir. Belirtmek isteriz ki maçın hakemi MTG Futbolcusu Zihni Temelci’nin maç içerisindeki kural dışı hareketlerini gözden kaçırmış ve/veya pozisyonları net görememiş olsa bile bu husus kesinlikle Cihangir GSK’nın futbolcusu Babacar Mbaye Diop’un yapmış olduğu kural dışı hareketi mazur göstermez keza Kurulumuz benzer meselelerde daha ağır cezalar vermekle birlikte her olayı kendi koşulları içerisinde değerlendirip adil kararlar üretmektir.

Huzurumuzdaki bu meselede de kanaatimizce yapılan fiili müdahale her ne kadar da tahrik neticesinde gerçekleşse de (ki bu husus açıkça görülmektedir) bu denli tecrübeli bir futbolcunun bu tahriklere kapılmayıp sinirlerine hakim olması gerekmekteydi. Netice itibariyle KTFF Disiplin Kurulu tarafından konu futbolcuya verilen 3 resmi müsabakadan men cezası adil bir karar olup tarafımızdan herhangi bir müdahaleyi gerektirmemektedir.