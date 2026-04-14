Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-12 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Kadınlar Ligi ve Saydam U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Chikezei Miracle Nwaorisa (Mesarya), Erez Işık (Çetinkaya), Yusuf Ali Avağ (Maraş GSK)

2 Maç: Ali Akın Özyürekliler (Cihangir), Halil Karlıdağ (Göçmenköy), Kamil Özer (Mesarya), Muhammed Atıf Çetil (1461 İskele Trabzonspor), Mustafa Şekerim (Mağusa Türk Gücü), Ömer Faruk Öncü (Mesarya), Yunus Emre Esim (Yedikonuk)

1 Maç:Cheikh Mahfouz Kande (Karşıyaka), Eli Amir Özkan (Yeniboğaziçi), Kayra Muhammet Tozanlı (Lefke), Peter Goswill Onuoha (Gönyeli), Yusuf Ali Köse (1461 İskele Trabzonspor)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Emirali Şenkayalar (Cihangir), Erdinç Börekçi (China Bazaar Gençlik Gücü), Ozan Görü (China Bazaar Gençlik Gücü),Umut Güden (Mesarya), Yusuf Karaaziz (Esentepe)

2 Maç: Zübeyir Akkurt (Dipkarpaz)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Amara Fofana (China Bazaar Gençlik Gücü), Arda Kortay (Küçük Kaymaklı), Bayram Vural Köseoğlu (Yeniboğaziçi), Berat Çakır (Lapta), Berkay Ali Paşaoğlu (Lapta), Bulut Ada Yolcu (Atoll Kozanköy), Bünyamin Ayaz (Aslanköy), Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol), Emre Turgut (Aslanköy), Hasan Kaffaoğlu (Hamitköy), Hüseyin Kasaboğlu (Aslanköy), İbrahim Halil Gülen (Düzkaya), İlker İnceler (Karşıyaka), Joel Olayinka Ajibola (Yeniboğaziçi), Kaan Zeytuncu (Türk Ocağı Limasol), Kadir Çetinkaya (Küçük Kaymaklı), Oğuzhan Şahin (Serveroğlu Geçitkale), Orhan Çokbekler (Çetinkaya), Pamir Pekşen (Binatlı), Reşit Aslan Bozoğlan (Lapta), Salih Can Gül (Atoll Kozanköy), Sander Brauer Ersoy (Esentepe), Selçuk Sergeç (Cihangir)

Tahir Geçici (China Bazaar Gençlik Gücü), Yusuf Kondoz (Çetinkaya)