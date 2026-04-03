Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1 Nisan 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Babacar Mbaye Diop (Cihangir GSK)

1 Maç:Emre Kuvvetlişahin (Mağusa Türk Gücü)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Cevdet Çağer (Mağusa Türk Gücü)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 01.04.2026 tarihinde Kıbrıs Kupası’nda 24737 maç numarası ile Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir GSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle Mağusa Türk Gücü’nün KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Kurulumuz, maç raporlarını ve sair görüntüleri inceleyerek ve yine Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün savunmasını da inceleyerek değerlendirmesini yapmıştır. Müsabakanın bitiş düdüğü ile MTG taraftarları telleri yıkarak hakem heyetine saldırmaya çalıştıkları ve hakemlerin koşarak hakem odasına girmek durumunda kalmalarına rağmen aynı taraftar grubunun hakem odası kapı ve camlarına vurulduğu ve güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olanların son bulduğu tespit edilmiştir. Kurulumuz yaşanan saha olaylarının son zamanlarda arttığını gözlemlemektedir. Konu olaylar ülkemizdeki futbol yaşantısını etkilemekle birlikte spor ahlak ve etiğini de zedelediği aşikardır. Konu müsabakada yaşanan olaylar görüntü ve raporlardan istihraç edildiği veçhile ciddi ve sahalarda yaşanması hiç kabul edilemeyecek spor ahlakına aykırı durumlardır. Konu taraftar grubunun geçmiş olaylarla da kurulumuz huzuruna geldiği de göz önünde bulundurularak, Kurulumuz yukarıda tüm aktarılanlar ile yaptığı değerlendirme neticesinde, yaşanan saha olayları sebebiyle Mağusa Türk Gücü’nün Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi’nin 1. Fıkrasını a, b ve f bendlerini ihlal ettiğine bulgu yaparak, yaşanan saha olaylarının vahameti de göz önünde bulundurularak Mağusa Türk Gücü’ne Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi’nin 4. Fıkrası uyarınca 20,000.-TL Para Cezası ve 3 (Üç) müsabaka saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.

2. KTFF Yönetim Kurulu tarafından, DS-15/2025-2026 sayılı kararı ile Kurulumuza sevk edilen husus Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

28/03/2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24703 maç numarasıyla oynanan M.Hacıali Yılmazköy SK-Lapta TBSK karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle M.Hacıali Yılmazköy SK ve Lapta TBSK Kulüpleri KTFF Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi kapsamında Kurulumuza sevk edilmiştir.

M.Hacıali Yılmazköy SK Başkanı Hüseyin Baflı ve Lapta TBSK Başkanı Muhittin Kara, Kurul huzurunda hazır bulunmaktadırlar. Her iki kulüp Başkanı da münferit bir M.Hacıali Yılmazköy SK taraftarlarının Lapta TBSK futbolcusu yönelik sözlü söylemiş neticesinde kısa süreli bir gerginlik oluştuğu, herhangi bir fiziki müdahaleye varacak durumun oluşmadığını, kulüp yöneticilerinin de katkılarıyla olayların kısa süre içerisinde sonuçlandığı Kurulumuza iletilmiştir. Her iki kulüp başkanı da kurulumuzdan özür dileyerek mülayim davranılmasını talep etmiştir.

Maç sonrasına ilişkin görüntüler ve gözlemci raporu Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde her iki kulübün de Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendini ihlal ettiğine bulgu yapılır. Yaşanan saha olaylarının fiziki müdahaleye dönüşmemesi ve kısa sürede neticelenmesi göz önünde bulundurularak bir defaya mahsus olmak kaydıyla M.Hacıali Yılmazköy SK ve Lapta TBS Kulüplerine Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca İhtar cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.